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В Кемеровской области открыли памятник погибшим на шахте «Листвяжная»

Возле шахты «Листвяжная» открыли мемориальный комплекс в память о погибших шахтерах

Фото: страница Сергея Цивилева во «ВКонтакте»

В Кемеровской области неподалеку от шахты «Листвяжная» открыли мемориальный комплекс, посвященный памяти погибших на предприятии рабочих. Об этом сообщает ТАСС.

Открытие мемориального комплекса состоялось в среду, 24 августа, в поселке городского типа Грамотеино, возле которого расположено предприятие. На церемонии присутствовал губернатор региона Сергей Цивилев, а также родственники тех, кто погиб во время аварии на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года.

Центром мемориального комплекса стал памятник высотой в пять метров. Монумент «Покорителям земных недр и спасателям» изображает фигуры двух мужчин, горноспасателя и шахтера, с касками в руках. Между ними установили гранитную плиту с именами всех погибших.

Памятник создал скульптор, член Союза художников России Константин Зинич. Расходы на его установку и благоустройство территории вокруг него оплатило угольное предприятие.

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Место для установки мемориального комплекса — на аллее Шахтерской Славы в Грамотеине — было выбрано с учетом пожеланий родственников погибших. Вместе с установкой памятника аллею отремонтировали. На территории обустроили тротуары, установили освещение, скамейки, детские площадки и высадили деревья. Рабочие также отреставрировали и памятник горноспасателям, погибшим на шахте «Комсомолец» в 2000 году. «Мы постарались сделать так, чтобы это был не просто мемориал, чтобы был парк, детская площадка, люди сюда приходили и здесь кипела жизнь», — заявил губернатор Кемеровской области Цивилев на церемонии открытия мемориального комплекса.

Крупная авария на шахте «Листвяжная», унесшая жизни 46 шахтеров и пяти горноспасателей, произошла 25 ноября 2021 года. Следствие назвало причиной катастрофы взрыв метана.

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Полина Кислицына
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