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10:53, 26 ноября 2023Россия

Появились видеокадры обстановки возле жилого дома в Туле после попадания БПЛА

Shot: появились кадры обстановки возле дома в Туле после попадания БПЛА

Появились видеокадры обстановки возле жилого дома на улице Хворостухина в Туле после попадания украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Их опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видно, как территорию близ многоэтажки оцепили.

По сведениям Shot, из подъезда дома на улице Хворостухина были эвакуированы 60 жильцов, среди них 12 детей. Всех граждан временно разместили в детском саду и гостинице.

Обломки дрона отправили на экспертизу.

26 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом на улице Хворостухина.

Кроме того, ночью мэр Москвы Сергей Собянин доложил об отражении атаки нескольких БПЛА на столицу. Силы ПВО сбили дроны в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе.

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      Анна Щербакова
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