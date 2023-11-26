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04:26, 26 ноября 2023Мир

В сектор Газа прибыло рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью

ООН: 25 ноября в Газу прибыло рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью
СюжетНаселение России:

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью прибыло 25 ноября в сектор Газа с 7 октября. Об этом заявили в Организации объединенных наций (ООН), передает РИА Новости.

23 ноября сообщалось, что спецборт МЧС России доставит 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента России Владимира Путина.

21 ноября из Дагестана для населения Газы было доставлено 27 тонн гумпомощи.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью в эвакуации, покинули сектор Газа.

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      Юлия Мискевич
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