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17:40, 26 ноября 2023Спорт

Валиева выиграла Гран-при России с двумя падениями

Фигуристка Камила Валиева выиграла Гран-при России в Москве с двумя падениями

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла шестой этап Гран-при России в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В произвольной программе 17-летняя спортсменка дважды упала, набрала 144,95 балла и победила с суммой 226,22 балла. На втором месте расположилась Вероника Яметова, в активе которой 212,75 балла, третьей стала Софья Муравьева с 210,25 балла.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу Валиевой. Суд объявил, что окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата.

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      Анастасия Борисова
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