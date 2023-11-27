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08:05, 27 ноября 2023Мир

В Турции допустили согласование дорожной карты по газовому хабу до конца года

ТАСС: дорожную карту по газовому хабу в Турции хотят согласовать до конца года
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Дорожная карта по созданию в Турции газового хаба может быть согласована до конца 2023 года по результатам поездки в Россию турецкой делегации. Об этом сообщил источник в энергетических кругах Турции, пишет ТАСС.

Он прокомментировал итоги состоявшейся в конце прошлой недели в Анкаре межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. После переговоров стало известно, что в ближайшее время в Петербург может прибыть турецкая делегация для ознакомления с наработками «Газпрома» в этой области.

«Ожидать ее согласования можно до конца текущего года по итогам встречи в Петербурге делегации Минэнерго Турции и компании Botas», — допустил источник скорое одобрение дорожной карты.

В мае глава Минэнерго Турции Фатих Донмез пообещал, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию страны, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», будет запущен максимум в течение года.

Российский президент Владимир Путин рассказывал, что проект газового хаба в Турции не предусматривает хранение огромных объемов газа, а включает создание электронной торговой площадки.

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      Марина Совина
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