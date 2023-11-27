Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Пропускать машины начали спустя час после перекрытия моста. Причины решения временно запретить движение не уточнялись. В 18:02 по московскому времени в сообществе появилось сообщение, чтобы находящиеся на мосту и в зоне досмотра водители сохраняли спокойствие и следовали указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее движение по транспортному переходу временно перекрыли 26 ноября в 11:05 по московскому времени.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — девяти метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.