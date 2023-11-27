Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:14, 27 ноября 2023Среда обитания

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки
СюжетУраган в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Пропускать машины начали спустя час после перекрытия моста. Причины решения временно запретить движение не уточнялись. В 18:02 по московскому времени в сообществе появилось сообщение, чтобы находящиеся на мосту и в зоне досмотра водители сохраняли спокойствие и следовали указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее движение по транспортному переходу временно перекрыли 26 ноября в 11:05 по московскому времени.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — девяти метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Северная Корея массово лысеет из-за военных фуражек и дешевых шампуней. Как целая нация лишается волос?

      В МИД России оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

      Режиссер «Сумерек» назвала подходящих к перезапуску фильма актеров

      Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

      Премьер Украины назвал собранную Европейским инвестбанком сумму помощи для Киева

      После отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком возбуждено уголовное дело

      Пилот случайно посадил самолет в другом городе и оправдался плохой погодой

      Сервис Google перестанет работать на миллионах старых смартфонов

      Директор Марины Хлебниковой ответил на вопрос о ее состоянии

      Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости