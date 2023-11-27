Россиян предупредили об ускоряющей старение лица и фигуры ежедневной привычке

Привычка сидеть, склонившись над телефоном и скрестив ноги, ускоряет появление внешних признаков старения и вызывает проблемы со здоровьем, предупредила тренер по естественному омоложению Надежда Трескова. Способы предотвратить появление сутулости и вернуть красивую осанку она назвала «Ленте.ру».

Трескова рассказала, что неправильное положение тела при работе за компьютером и при использовании гаджетов дает сильную нагрузку на позвоночник. Если это повторяется ежедневно по несколько часов, внешность начинает меняться в худшую сторону: появляется выдвижение шеи, напрягаются руки и закрываются плечи. По словам специалистки, ухудшается не только фигура, на лице тоже становятся заметны недостатки — кожа приобретает сероватый оттенок, овал опускается, появляются морщины, мешки под глазами, второй подбородок.

Сутулость может вызывать не только эстетический дискомфорт, но и провоцировать физические неприятности, включая боли в спине, головные боли, мышечное напряжение и проблемы с дыханием Надежда Трескова тренер по естественному омоложению

Чтобы предотвратить или уменьшить проблемы с осанкой, Трескова рекомендовала следить за правильным положением тела во время работы и отдыха и равномерным распределением нагрузки на позвоночник. Кроме того, она посоветовала для укрепления мышц спины выполнять упражнения — подтягивания и растяжку.

Для выполнения растяжки грудных мышц специалистка рекомендовала встать прямо, ноги поставить на ширине плеч. Затем следует поднять выпрямленные в локтях руки перед собой таким образом, чтобы они были параллельны полу, и медленно развести их в стороны до появления ощущения растяжения в груди и плечах. Сохранять эту позу надо в течение 15-30 секунд, затем вернуться в исходное положение, добавила она.

Для подтягиваний, по словам Тресковой, понадобится горизонтальная перекладина. Специалистка посоветовала при выполнении этого упражнения взяться за нее широким хватом, повернув ладони к себе. Сначала надо повиснуть на перекладине, спустив плечи, объяснила она, а затем с помощью мышц спины и рук, подтянуться к ней, приподнимая грудь вверх и опуская плечи назад.

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