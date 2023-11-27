В Адлере попытались остановить «мегашторм» с помощью швабры

Попытки борьбы со штормом в Адлере при помощи швабры попали на видео

В Адлере в одном из домов люди попытались бороться с льющейся из-за «мегашторма» внутрь морской водой при помощи швабры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На видео попали попытки мужчины в неравной борьбе остановить приток воды, которая просачивается через дверь в здание с затопленной из-за супершторма улицы. В коротком ролике он шваброй задерживает воду у порога, чтобы этаж не затопило. При этом видно, что за дверью уровень разливающейся воды значительно выше, чем внутри.

26 и 27 ноября российские города на побережье Черного моря накрыл мощный шторм. Со стихией, в частности, столкнулись Сочи, Крым, Севастополь, Новороссийск, Анапа и Туапсе. В Сочи для посетителей закрыли пляжи. Как сообщили в оперштабе Кубани, волнение на море, по последним данным, достигло шести баллов, а высота волн — четырех метров.

В сети также появились кадры гигантской волны, которая обрушилась на берег Адлера. На видеозаписи волна преодолевает береговую линию, и вода разливается по улицам города, унося с собой легкие предметы и затапливая дворы.