Власти Крыма призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за шторма

Советник главы Крыма Крючков: нужно отказаться от поездок на личном транспорте

Власти просят жителей Крыма отказаться от поездок на личном транспорте из-за шторма. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

«Просим к жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте. Работают аварийные бригады всех служб и спецтехника», — сообщил он.

Крым и Краснодарский край вечером в воскресенье, 26 ноября, накрыл мощный шторм — сильнее всего стихия ударила по Крымскому полуострову. Там, по данным МЧС, в результате урагана без вести пропал один человек, еще четверо пострадали. В Крыму порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. На полуострове из-за непогоды без света остались почти полмиллиона человек, там сейчас действует штормовое предупреждение.

На утро понедельника, 27 ноября, стихия не утихла. Жителей Крыма предупредили о новом надвигающемся урагане, сильном дожде и гололедице. Ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер в некоторых районах, согласно прогнозам синоптиков, будет достигать 35-40 метров в секунду.