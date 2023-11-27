Блинкен поедет на заседание СМИД ОБСЕ в Македонию

Госдеп США подтвердил участие госсекретаря Блинкена на заседании СМИД ОБСЕ

Госдеп США подтвердил намерение госсекретаря страны Энтони Блинкена поехать на этой неделе на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье (Северная Македония). Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает ТАСС.

При этом в ведомстве отказались уточнить, возможна ли там встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. О'Брайен пояснил, что не знает, какие у Лаврова планы по участию в заседании.

Ранее сообщалось, что вопрос о приезде Сергея Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен.