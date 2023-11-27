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17:13, 27 ноября 2023Мир

Блинкен поедет на заседание СМИД ОБСЕ в Македонию

Госдеп США подтвердил участие госсекретаря Блинкена на заседании СМИД ОБСЕ

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Госдеп США подтвердил намерение госсекретаря страны Энтони Блинкена поехать на этой неделе на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье (Северная Македония). Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает ТАСС.

При этом в ведомстве отказались уточнить, возможна ли там встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. О'Брайен пояснил, что не знает, какие у Лаврова планы по участию в заседании.

Ранее сообщалось, что вопрос о приезде Сергея Лаврова в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ пока не решен.

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      Анастасия Алимпиева
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