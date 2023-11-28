Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 28 ноября 2023Мир

Боррель заявил об отсутствии возможности встретиться с Лавровым на СМИД ОБСЕ

Боррель заявил, что его встреча с Лавровым на СМИД ОБСЕ не состоится
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Fernando Sanchez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Встреча министра иностранных дел России и главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье не состоится. Об этом заявил сам Боррель после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает ТАСС.

Дипломат уточнил, что будет присутствовать на встрече ОБСЕ, поскольку он должен представлять взгляды ЕС, а также противодействовать заявлениям России. «Но у меня не будет возможности встретиться с министром Лавровым, поскольку я должен буду немедленно возвращаться, чтобы принять участие в заседании Европейского оборонного агентства», — объяснил Боррель.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков также сообщил, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не проведут встречу на саммите ОБСЕ. По его словам, американская сторона не запрашивала и не отправит такой запрос России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия отменила все прежние постановления о закрытии КПП

      Отдыхавший с семьей в Таиланде пожилой турист случайно упал с катера и не выжил

      Фанаты затравили украинского футболиста за связь с русской моделью

      Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

      Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

      Зеленский принял проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов

      Блокировку автомобилей BMW и Mercedes в России объяснили

      Минобороны России заявило о гибели 15 человек из-за отравленных ВСУ продуктов

      Дженнифер Лоуренс объяснила последние изменения во внешности

      В России захотели узнать мнение граждан о концертах с участием иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости