Боррель заявил об отсутствии возможности встретиться с Лавровым на СМИД ОБСЕ

Боррель заявил, что его встреча с Лавровым на СМИД ОБСЕ не состоится

Встреча министра иностранных дел России и главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Северной Македонии Скопье не состоится. Об этом заявил сам Боррель после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает ТАСС.

Дипломат уточнил, что будет присутствовать на встрече ОБСЕ, поскольку он должен представлять взгляды ЕС, а также противодействовать заявлениям России. «Но у меня не будет возможности встретиться с министром Лавровым, поскольку я должен буду немедленно возвращаться, чтобы принять участие в заседании Европейского оборонного агентства», — объяснил Боррель.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков также сообщил, что Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не проведут встречу на саммите ОБСЕ. По его словам, американская сторона не запрашивала и не отправит такой запрос России.