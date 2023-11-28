Популярный российский блогер раскритиковал YouTube за отсутствие свободы слова

Популярный российский блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов раскритиковал видеохостинг YouTube за отсутствие свободы слова. Видео, в котором он негативно высказался о сервисе, вышло на его YouTube-канале.

По словам Джарахова, раньше на YouTube блогеры могли делать и говорить все, что нельзя на телевидении. Сейчас, как отметил он, такой свободы на платформе нет. В частности, Джарахов пожаловался, что в роликах, которые выкладываются на YouTube, теперь нужно заглушать мат.

Ранее блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», признался, что после удаления его YouTube-канала в декабре 2022 года начал злоупотреблять алкоголем. Он назвал канал делом своей жизни и подчеркнул, что благодаря ему хорошо зарабатывал.

Перед этим стендап-комик Сергей Орлов сообщил, что YouTube перестал рекомендовать его выступления без объяснения причин. Он заявил, что платформа «все сильнее и сильнее закручивает гайки».