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13:50, 28 ноября 2023Мир

Иран купил российские вертолеты и истребители

Tasnim: замминистра обороны ИРИ Фархи заявил о покупке у РФ Ми-28, Су-35, Як-130

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тегеран подтверждает закупку российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130, заявил замминистра обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейед Мехди Фархи. Его цитирует агентство Tasnim.

«Подтверждено прибытие учебно-тренировочных самолетов Як-130, истребителей Су-35 и вертолетов Ми-28», — сообщил военный.

Ранее власти Соединенных Штатов выразили мнение, что Россия передает Ирану современные истребители в обмен на ударные беспилотники. В ответ постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

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      Глеб Бажуткин
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