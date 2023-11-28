Мужчину с собакой едва не затоптало стадо коров

В Великобритании стадо коров едва не затоптало пенсионера с собакой

В Великобритании пенсионера на прогулке с собакой едва не затоптало стадо коров. Об этом сообщает The Telegraph.

70-летний Патрик Атертон и его 13-летний пес породы бордер-колли Лэд гуляли на природе в графстве Девон недалеко от фермы Birdcage Farm в июне 2022 года, когда заметили неподалеку несколько коров с телятами. Атертон взял Лэда на поводок, надеясь, что если пес будет смирно идти рядом с ним, то коровы не начнут нервничать.

Однако одна корова увидела Лэда и решила, что ее теленку грозит опасность. Она бросилась к мужчине, за ней последовали еще несколько коров.

К сожалению, эта черная корова бросилась на нас, сбив меня с ног у живой изгороди, окаймляющей тропу. Я попытался встать и спустить Лэда с поводка, но они толкали меня. В инциденте участвовало около семи коров, но мою собаку пыталась убить та самая очень агрессивная черная корова. Я думал, мы умрем. Я был бессилен что-либо сделать Патрик Атертон пострадавший от нападения коров

Мужчина рассказал, что слушал жалостливые всхлипы пса до тех пор, пока издалека фермер не позвал свой скот. После этого коровы оставили Атертона и Лэда. Животные успели нанести им серьезные увечья. Лэду после этого потребовались постоянные ветеринарные осмотры, и он так до конца и не оправился после произошедшего.

После инцидента Атертон обратился в Управление по вопросам охраны здоровья, техники безопасности и охраны труда. Расследование показало, что крупный рогатый скот с молодыми телятами содержался на поле с публичным доступом. Известно, что коровы с телятами могут быть агрессивными по отношению к прохожим, особенно к тем, у кого есть собаки, поэтому фермерам рекомендуется выбраковывать агрессивных животных или избегать их присутствия на полях с общественным доступом.

Владеющий фермой Birdcage Farm признал себя виновным в нарушении статьи Закона о здоровье и безопасности на рабочем месте. Осенью суд Эксетера оштрафовал его на две тысячи фунтов стерлингов (225,5 тысячи рублей) и обязал оплатить судебные издержки в размере 4,5 тысячи фунтов стерлингов (507,4 тысячи рублей).

Коровы считаются одними из самых опасных животных в Великобритании. Каждый год о нападениях сообщают от трех до четырех тысяч человек. С 2018 года 30 нападений привели к летальным исходам. Эксперты полагают, что эти цифры будут расти, и призывают к дополнительным мерам по защите населения от агрессивного скота.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сбежавшая от хозяйки корова забодала и растоптала 75-летнего мужчину из графства Кармартеншир. Пенсионер Хью Эванс переходил дорогу в городе Уитленд, когда его атаковало взбесившееся животное.