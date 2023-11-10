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10:15, 10 ноября 2023Из жизни

Сбежавшая корова забодала 75-летнего пенсионера

Metro: в Великобритании корова сбежала с рынка и растоптала пенсионера

Фото: Unsplash

В Великобритании сбежавшая от хозяйки корова забодала и растоптала 75-летнего мужчину из графства Кармартеншир. Об этом сообщает Metro.

Трагическое происшествие случилось 19 ноября 2022 года. Пенсионер Хью Эванс переходил дорогу в городе Уитленд, когда его атаковало взбесившееся животное. Мужчина получил многочисленные переломы ребер и был доставлен в больницу. Врачи шесть дней боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком серьезными.

8 ноября местные власти представили результаты расследования и заслушали показания свидетелей. Выяснилось, что корова сбежала от хозяйки на местном рынке. Животное было спокойно, когда грузили в трейлер, однако в городе внезапно начало нервничать и бросилось бежать.

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«Она просто вышибла заднюю дверь, пробила ее и вылетела наружу. Она выбежала прямо на дорогу. Мы пытались остановить ее, нас было трое или четверо», — рассказал пастух Элган Рис Уильямс и добавил, что за 36 лет работы ни разу не видел, чтобы коровы вели себя настолько агрессивно.

Другой пастух заявил, что корова помчалась на них, опустив голову, и они бросились врассыпную. Эванс переходил дорогу рядом с трейлером, и обезумевшее животное выбрала целью его.

После случившегося городская администрация обязала владелицу рынка установить дополнительную защитную решетку, чтобы обезопасить горожан.

Ранее в Великобритании корова напала на девушку и нанесла ей серьезные травмы лица. В начале сентября 26-летняя Кэтрин Миерас гуляла с собакой по полю в английском графстве Камбрия, когда увидела, что на нее несется 400-килограммовое животное.

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      Никита Савин
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