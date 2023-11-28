«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Балтикой» в матче Кубка России

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 28 ноября, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме гостей вывел вперед Тимур Сулейманов. Во второй половине игры у хозяев отличились Тигран Аванесян и Натан Гассама, но в концовке Сулейманов оформил дубль.

Ответный поединок состоится 12 марта следующего года в Москве. По его итогам определится полуфиналист турнира.

«Балтика» по итогам группового турнира Кубка России заняла в своей группе второе место. «Локомотив» свой квартет выиграл.