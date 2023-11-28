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15:21, 28 ноября 2023Спорт

Назван лучший футболист XXI века

FourFourTwo назвал аргентинца Лионеля Месси лучшим футболистом XXI века

Фото: Sergio Moraes / Reuters

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси был назван лучшим футболистом XXI века по версии FourFourTwo. Рейтинг доступен на сайте издания.

На втором месте расположился форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал бывший футболист сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста. Четвертое место занял полузащитник Хави, на данный момент возглавляющий каталонцев. Пятым стал экс-хавбек сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира.

В 2021 году Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучшего тренера мира в XXI веке. Первое место в рейтинге занял португалец Жозе Моуринью. На второй позиции оказался бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Третье место поделили Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» и бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

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      Анастасия Борисова
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