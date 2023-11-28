Тренер по фигурному катанию дала семь советов новичкам на катке

Тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина дала семь советов новичкам на катке, а также тем, кто давно не вставал на коньки. Об этом сообщает Life.

Специалист отметила важность выбора правильных коньков. По ее словам, они должны соответствовать размеру, но иметь запас в пять миллиметров. Кроме того, Шилина посоветовала тепло одеваться и использовать термобелье.

Тренер также рекомендовала научиться правильно падать и выбирать направление движения на катке. Специалист призвала скользить в потоке и не ехать ему в противоход. Помимо этого, Шилина посоветовала не форсировать скорость передвижения.

В заключение специалист посоветовала научиться тормозить и отказаться от использования на катке наушников. «Вы можете не услышать приближающегося человека, у которого не получается затормозить, но он подает звуковые сигналы. Если нравится какая-то определенная музыка, лучше выбрать маленькую колонку, которую вы будете слышать», — отметила Шилина.

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