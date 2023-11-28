В России рассказали о влиянии боевого опыта на создание «Чистюли»

Эксперт Клинцевич: боевой опыт СВО позволил создать комплекс РЭБ «Чистюля»

Боевой опыт специальной военной операции (СВО) позволяет России быстрее разрабатывать новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вроде комплекса «Чистюля». О влиянии спецоперации на создание новых образцов рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с News.ru.

«На вооружении НАТО комплексов, подобных российскому "Чистюле", нет. Не потому что наука не позволяет сделать или денег нет, а просто военная мысль на фронте идет быстрее, чем какие-либо военные разработки, которые планируются на годы. И самое главное — комплексы РЭБ, создающиеся с учетом боевой обстановки, видоизменяются постоянно», — сказал он.

Эксперт отметил, что «Чистюля» — это широкополосный постановщик помех, действующий в большом диапазоне радиочастот. По его словам, ранее считалось, что подобное устройство не может быть носимым. Мощную аппаратуру устанавливали на колесное или гусеничное шасси. Клинцевич резюмировал, что компактных комплексов, перекрывающих все диапазоны частот, не было и «Чистюля» позволит опередить конкурентов.

Ранее в ноябре в «Ростехе» сообщили, что специалисты ЦНИИ «Циклон» разработали компактный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Чистюля». Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации.

В том же месяце издание The Economist писало, что Россия эффективно применяет в зоне СВО средства РЭБ, которые эффективны против дронов и позволяют сбивать с курса ракеты установок HIMARS.