В России захотели ввести ежегодные выплаты родителям школьников

В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате родителям школьников 15 тысяч рублей

Законодательное собрание Ленинградской области внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодной выплате одному из родителей школьников в возрасте от 6 до 18 лет 15 тысяч рублей, следует из опубликованных материалов.

Авторы идеи отметили, что многие россияне сейчас испытывают серьезные финансовые трудности в подготовке своих детей к началу учебного года, а «бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 30 тысяч рублей». Парламентарии захотели поддержать их, в связи с чем предложили ввести соответствующие выплаты, для которых запланированы регулярные индексации, призванные «сохранить покупательную способность».

Летом 2021 года в России на фоне режима самоизоляции и коронавирусных ограничений семьям школьников выплатили по 10 тысяч рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, тогда мера соцподдержки коснулась родителей более 20 миллионов детей.

В 2023 году перед 1 сентября в соцсетях и некоторых СМИ распространялась информация о новом единовременном денежном пособии, однако она оказалась фейком.