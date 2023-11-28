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16:59, 28 ноября 2023Экономика

В России захотели ввести ежегодные выплаты родителям школьников

В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате родителям школьников 15 тысяч рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Законодательное собрание Ленинградской области внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодной выплате одному из родителей школьников в возрасте от 6 до 18 лет 15 тысяч рублей, следует из опубликованных материалов.

Авторы идеи отметили, что многие россияне сейчас испытывают серьезные финансовые трудности в подготовке своих детей к началу учебного года, а «бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 30 тысяч рублей». Парламентарии захотели поддержать их, в связи с чем предложили ввести соответствующие выплаты, для которых запланированы регулярные индексации, призванные «сохранить покупательную способность».

Летом 2021 года в России на фоне режима самоизоляции и коронавирусных ограничений семьям школьников выплатили по 10 тысяч рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, тогда мера соцподдержки коснулась родителей более 20 миллионов детей.

В 2023 году перед 1 сентября в соцсетях и некоторых СМИ распространялась информация о новом единовременном денежном пособии, однако она оказалась фейком.

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      Дмитрий Воронин
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