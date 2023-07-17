Информация о выплате детям 10 тысяч рублей к сентябрю 2023 года оказалась фейком

Информация о выплате детям 10 тысяч рублей к 1 сентября 2023 года оказалась фейком

Информация о выплате единовременного денежного пособия в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка к 1 сентября 2023 года оказалась фейком.

В соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что россияне могут получить пособие на детей в возрасте от шести до 18 лет, связанное с началом школьного года в 2023 году.

В 2021 году в России на выплаты семьям со школьниками выделили более 204 миллиардов рублей в связи с коронавирусом. Тогда выплату 10 тысяч рублей действительно можно было получить на детей школьного возраста к началу учебного года.

Этот вид социальной поддержки был актуален в 2021 году, когда доходы многих родителей значительно сократились из-за невозможности выйти на работу в период самоизоляции, закрытия некоторых предприятий и других обстоятельств.

В 2023 году решение о новых единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей к 1 сентября не принималось. В сообщениях об «единовременной выплате школьникам к началу учебного года» на самом деле речь идет о неауктуальной выплате по указу президента в размере 10 тысяч рублей за 2020 год. В этом году выплату от государства можно получить только на целевые нужды.

Информация о выплате единовременного денежного пособия в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка к началу учебного года не получила широкого распространения в российских СМИ. Подобные сообщения появлялись в социальных сетях и мессенджерах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»