Врач раскрыла эффективные способы защититься от простуды и гриппа

Врач Аповян назвала мытье рук самым эффективным способом защититься от вирусов

Сбалансированное питание, спорт и прием витаминов способны повысить устойчивость организма к вирусам. Эти способы раскрыла врач-терапевт Кэролайн Аповян изданию Insider.

Аповян подчеркнула, что самый эффективный способ защититься от простуды и гриппа — это регулярно и тщательно мыть руки. При этом она назвала и другие средства поддержания иммунитета в осенне-зимний период. По мнению врача, восьмичасовой сон, регулярная физическая активность и отказ от спиртного тоже способны усилить защитные функции организма.

Всего одна ночь недосыпания может подорвать иммунную систему. Недостаток сна также способен повлиять на риск развития рака, сердечного приступа или инсульта Кэролайн Аповян врач-терапевт

Кроме того, Аповян предупредила, что из-за недостатка витамина D дыхательные пути становятся более уязвимыми перед инфекциями. Чтобы предотвратить развитие простудных заболеваний, она посоветовала проверить уровень этого вещества в организме, и в случае дефицита начать прием витаминов.

Еще одним фактором, ослабляющим иммунитет, Аповян считает стресс. Она пояснила, что приготовления к новогодним праздникам и поездки во время каникул могут быть приятными и волнительными, но нередко истощают нервную систему и ослабляют организм.

Ранее терапевт Андрей Рябков развеял миф о популярном способе лечения простуды и гриппа. Врач заявил, что малина, мед и другие натуральные средства, хоть и содержат множество полезных веществ, но не помогают быстрее выздороветь.