Врач развеял мифы об популярном способе лечения простуды

Терапевт Рябков предупредил, что малина и мед не помогут вылечить простуду

Малина, мед и другие натуральные средства для борьбы с простудой содержат множество витаминов, но не помогают в лечении болезни, предупредил терапевт Андрей Рябков. Мифы об эффективности этих популярных народных средств врач развеял в беседе с изданием Life.

По словам Рябкова, люди часто борются с простудой с помощью меда, малины, лимона, чеснока, сока черной редьки. Все эти натуральный продукты содержат множество витаминов. Однако, предупредил врач, аллергикам стоит употреблять их с осторожностью.

Сами по себе «народные» продукты содержат много витаминов и фитонцидов, укрепляющих иммунитет. Однако вылечить полностью они не смогут

Андрей Рябков терапевт

Терапевт добавил, что эффективность народных методов борьбы с простудой не доказана. Однако, добавил он, их можно применять в комплексе с лекарственной терапией. Стоит четко понимать при этом, что народные средства не являются такими же действенными, как лекарства, подытожил Рябков.

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