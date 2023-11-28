Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:47, 28 ноября 2023Ценности

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон вышла в свет в откровенном жакете

Фото: Dave Benett / Getty Images for Violet Films

Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, вышла в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Мы смеем мечтать», которая прошла в Лондоне. Для мероприятия звезда выбрала черный костюм, состоящий из брюк и жакета с глубоким декольте и сияющей аппликацией на правом плече. При этом видно, что под пиджак девушка решила надеть бюстгальтер.

Кроме того, визажисты сделали ей макияж с акцентом на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в небрежную прическу, выпустив одну прядь у лица.

В июне наряд Эммы Уотсон высмеяли в сети с фразой «вингардиум левиоса». На размещенном фото артистка предстала вместе со своим младшим братом Алексом Уотсоном. Звезда снялась в асимметричном голубом мини-платье со складками и без бретелей из весенней коллекции 2023 года испанского бренда Loewe. При этом верхняя часть наряда поднималась над грудью знаменитости, создавая иллюзию того, что одежда парит в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России обвинило ВСУ в отравлении продуктов. Военные заявляют о гибели 15 человек

      Мединский назвал условие заключения мирного договора с Украиной

      Украинские водители ответили протестом на блокаду границы с Польшей

      Мединский рассказал о переговорах с Украиной в 2022 году

      Россиянам перечислили способы справиться с бессонницей

      Работникам бывшего завода Volkswagen предложили уволиться

      Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

      Экс-заключенный изнасиловал десятилетнюю падчерицу

      Испанцы захотели переехать в Португалию из-за нового налога

      В России разработали управляемые силой мысли дроны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости