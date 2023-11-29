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15:42, 29 ноября 2023Среда обитания

Российский поселок начал тонуть из-за шторма

Поселок Нижняя Героевка под Керчью затопило во время нового шторма
СюжетУраган в Крыму

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Поселок Нижнее Героевское под Керчью начал тонуть. Часть улиц и участков затопило, единственную дорогу в населенный пункт размыло, передают «Известия».

Ночью на Крым обрушилась новая буря. Ураганный ветер повалил деревья, сорвал линии электропередач и крыши домов. На помощь местным жителям приехали военные. Последствия разгула стихии ликвидируются, но ветер не стихает.

С каждым годом береговая линия в поселке сильно уменьшается, жалуются жители Нижней Героевки. Последние пять лет море активно выедает пляж. Несмотря на просьбы граждан укрепить берег, все остается по-прежнему. Временная песчаная насыпь штормовой погоды не выдержала.

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18 июня 2021

Вечером 26 ноября мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — 9 метров. Сумма нанесенного ущерба Крыму превысила 1,3 миллиарда рублей. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал прошедший в Крыму шторм самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений.

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      Виктория Клабукова
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