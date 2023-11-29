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09:30, 29 ноября 2023Спорт

Малкин забил десятый гол в сезоне НХЛ

Гол Евгения Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

«Питтсбург Пингвинс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Одержать победу команде помогли дубль Майкла Маккэррона и шайба Филипа Форсберга.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин и Брайан Раст. Для российского нападающего этот гол стал десятым в сезоне-2023/2024. В активе 37-летнего форварда 19 очков.

«Нэшвилл», одержав шестую победу подряд, набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции. «Питтсбург» имеет в активе 21 очко и располагается на седьмом месте в Столичном дивизионе Восточной конференции.

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