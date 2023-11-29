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19:33, 29 ноября 2023Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения российскому генералу

СБУ предъявила заочные обвинения российскому генералу Поплавскому

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения заместителю командующего войсками Центрального военного округа России Евгению Поплавскому. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По версии украинских спецслужб, российский генерал отдавал «приказы о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны».

Ранее на Украине предъявили обвинение командующему Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу. Уроженца Одессы обвиняют в нарушении правил ведения войны.

16 ноября СБУ сообщила о подозрениях министру энергетики России Николаю Шульгинову. Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность» Украины из-за присоединения энергетических объектов в новых регионах РФ к российской энергосистеме.

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      Алевтина Запольская
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