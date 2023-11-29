На Украине предъявили обвинения российскому генералу

СБУ предъявила заочные обвинения российскому генералу Поплавскому

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения заместителю командующего войсками Центрального военного округа России Евгению Поплавскому. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По версии украинских спецслужб, российский генерал отдавал «приказы о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны».

Ранее на Украине предъявили обвинение командующему Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу. Уроженца Одессы обвиняют в нарушении правил ведения войны.

16 ноября СБУ сообщила о подозрениях министру энергетики России Николаю Шульгинову. Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность» Украины из-за присоединения энергетических объектов в новых регионах РФ к российской энергосистеме.

