Непобежденному брату Нурмагомедова нашли нового соперника в UFC

Глава UFC Уайт заявил, что Умар Нурмагомедов может подраться с Кори Сэндхагеном

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, может провести поединок с американцем Кори Сэндхагеном. О новом сопернике непобежденного россиянина в эфире подкаста Full Send рассказал президент промоушена Дэйна Уайт.

Бой Нурмагомедова и Сэндхагена может возглавить турнир UFC Fight Night 11 февраля. Ивент пройдет в Лас-Вегасе (США).

Нурмагомедов выиграл четыре поединка подряд в UFC. Последний бой с его участием состоялся в январе 2023 года, когда 27-летний спортсмен нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде. Всего в активе россиянина 16 побед и ни одного поражения в карьере.

Сэндхаген — бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Он идет на серии из трех побед подряд. Всего в профессиональных ММА американец выиграл 17 боев, уступив четырежды.

Нурмагомедов и Сэндхаген должны были подраться в августе этого года. Поединок сорвался из-за травмы, в связи с которой россиянин перенес операцию.