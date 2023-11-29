Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
16:00 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Ростов
Сегодня
18:15 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Динамо М
Сегодня
18:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Галатасарай
Сегодня
20:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|Группа A. 5-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Группа C. 5-й тур
14:24, 29 ноября 2023Спорт

Нурмагомедов показал видео тренировки отца с Махачевым

Хабиб Нурмагомедов выложил видео, на котором его отец тренирует Ислама Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, на котором его отец Абдулманап Нурмагомедов тренирует Ислама Махачева. Экс-боец показал ролик в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На видео Абдулманап Нурмагомедов бросает Махачева борцовским приемом. «Лучший боец мира и мой отец», — написал Хабиб под постом.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски. Всего в карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед, проиграв лишь однажды.

Абдулманапа Нурмагомедова не стало в июле 2020 года. Он тренировал сына на протяжении всей его карьеры. В октябре 2020 года Хабиб ушел из спорта после третьей защиты титула в легком весе, объявив, что не будет драться без отца.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      Медведчук назвал причину утраты Киевом поддержки в Европе

      В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и США

      В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

      Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей

      Российских детей попросили ходить в детский сад в пижамах из-за аварии

      В Европе отменили санкции против сына российского миллиардера

      Названы влияющие на стоимость подержанной машины характеристики

      Никас Сафронов рассказал о попытках прописать Орнеллу Мути в своей квартире

      В грядущем саммите Евросоюза увидели подарок для России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости