Нурмагомедов показал видео тренировки отца с Махачевым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, на котором его отец Абдулманап Нурмагомедов тренирует Ислама Махачева. Экс-боец показал ролик в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На видео Абдулманап Нурмагомедов бросает Махачева борцовским приемом. «Лучший боец мира и мой отец», — написал Хабиб под постом.
21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски. Всего в карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед, проиграв лишь однажды.
Абдулманапа Нурмагомедова не стало в июле 2020 года. Он тренировал сына на протяжении всей его карьеры. В октябре 2020 года Хабиб ушел из спорта после третьей защиты титула в легком весе, объявив, что не будет драться без отца.