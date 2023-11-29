Нурмагомедов показал видео тренировки отца с Махачевым

Хабиб Нурмагомедов выложил видео, на котором его отец тренирует Ислама Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, на котором его отец Абдулманап Нурмагомедов тренирует Ислама Махачева. Экс-боец показал ролик в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На видео Абдулманап Нурмагомедов бросает Махачева борцовским приемом. «Лучший боец мира и мой отец», — написал Хабиб под постом.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав австралийца Александра Волкановски. Всего в карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед, проиграв лишь однажды.

Абдулманапа Нурмагомедова не стало в июле 2020 года. Он тренировал сына на протяжении всей его карьеры. В октябре 2020 года Хабиб ушел из спорта после третьей защиты титула в легком весе, объявив, что не будет драться без отца.