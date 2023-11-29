Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:57, 29 ноября 2023Россия

Обломки БПЛА нашли в поле в Новой Москве

«360»: обломки БПЛА нашли в поле неподалеку от деревни Студенцы в Новой Москве

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли неподалеку от деревни Студенцы в Новой Москве. Об этом сообщил источник телеканала «360».

Остатки рухнувшего устройства были замечены в двух километрах от деревни. Как утверждает «360», в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Значительных разрушений на земле также удалось избежать. Сотрудники экстренных служб уже начали работу на месте.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший к Москве беспилотник был сбит в городском округе Подольск.

В Минобороны России подтвердили отражение атаки на столицу. В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России БПЛА самолетного типа.

26 ноября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Устройства были ликвидированы в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Российскую модель и ее дочь убили в Турции. Их тела нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой

      Дочь Урганта поделилась снимком топлес

      Глава ЕК заявила о выполнении Украиной почти всех требований для вступления в ЕС

      В российском регионе при атаке беспилотника пострадали два добровольца

      Игроки «Шахтера» и «Антверпена» устроили потасовку в матче Лиги чемпионов

      Спецоперация ФСБ по поимке готовившего подрыв военкомата попала на видео

      Раскрыт способ сделать покупку подарков на Новый год выгодной

      Названы максимальные зарплаты курьеров в России

      Считавшая себя бесплодной женщина забеременела в 39 и столкнулась с нападками

      Россиян призвали срочно избавляться от одного вида квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости