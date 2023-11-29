Обломки БПЛА нашли в поле в Новой Москве

«360»: обломки БПЛА нашли в поле неподалеку от деревни Студенцы в Новой Москве

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нашли неподалеку от деревни Студенцы в Новой Москве. Об этом сообщил источник телеканала «360».

Остатки рухнувшего устройства были замечены в двух километрах от деревни. Как утверждает «360», в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Значительных разрушений на земле также удалось избежать. Сотрудники экстренных служб уже начали работу на месте.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летевший к Москве беспилотник был сбит в городском округе Подольск.

В Минобороны России подтвердили отражение атаки на столицу. В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории России БПЛА самолетного типа.

26 ноября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Устройства были ликвидированы в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе.