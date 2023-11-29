Появились подробности о бывшем муже убитой в Турции россиянки

«Известия»: полиция запретила экс-мужу убитой россиянки приближаться к ней

Бывшему мужу убитой в Турции 42-летней россиянки Ирины Двизовой было запрещено приближаться к ней по решению полиции. Подробности их отношений раскрыла «Известиям» соседка погибшей.

«Они в разводе. Он иностранец. Не финн и не турок. Для меня главное, что б этого (…) экстрадировали и наказали в Турции», — заявила женщина.

Также появилась информация о личности экс-супруга Двизовой — им оказался 45-летний гражданин Литвы Андрей Куслевич. Он был вторым мужем погибшей, сообщает в Telegram издание Baza.

В 2017 году Куслевича задержала полиция Москвы по запросу властей Монако из-за ограбления олигарха, на которого тот работал телохранителем. Суд удовлетворил запрос об экстрадиции и преступника собирались перевезти в СИЗО на автозаке, однако ему удалось сбежать. В настоящее время Куслевич находится в базе розыска МВД России, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

У Куслевича и Двизовой есть общий сын, который тоже жил на вилле с погибшими. Предполагается, что мужчина мог вывезти его из Турции.

Тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. Они были застрелены. Полиция начала масштабное расследование. Несколько дней назад они пропали без вести. Убитая женщина работала в Турции риелтором, а раньше была моделью.

