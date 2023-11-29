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03:58, 29 ноября 2023Мир

Раскрыты детали убийства россиянки с дочерью в Турции

Россиянка Двизова и ее дочь были застрелены и перевезены в пригород Бодрума

Фото: pixabay.com

Россиянка Ирина Двизова и ее дочь Даяна были застрелены, а их тела перевезены в пригород турецкого Бодрума. Детали убийства раскрыл Telegram-канал Shot.

Как предполагает следствие, они могли быть убиты на арендуемой вилле. По предварительным данным, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и вывез за город. Позже их нашли на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. На телах жертв были огнестрельные ранения.

По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж Двизовой — гражданин Финляндии. Сейчас его разыскивают все службы.

Тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. Полиция начала масштабное расследование. Несколько дней назад они пропали без вести. Убитая женщина работала в Турции риелтором.

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      Марина Совина
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