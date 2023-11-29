Пригожин назвал признавшуюся в спонсировании ВСУ певицу Наргиз «редкой тварью»

Иосиф Пригожин раскритиковал Наргиз Закирову за признания в спонсировании ВСУ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал узбекскую певицу, звезду шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирову «редкой тварью» после ее признания в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению продюсера, артистка является больным и неблагодарным человеком. «Если бы не [музыкальный продюсер] Максим Фадеев, мы бы с вами вообще ее не знали бы и не слышали бы. Все ее заявления — это не от большого ума. Ведет она себя, как животное», — возмутился Пригожин.

Он также подчеркнул, что жалеет о съемках в клипе певицы, куда его пригласил Фадеев. «Для кого? Для таких подонков, как она, которой Россия дала все, которой Первый канал все дал? Она просто тварь редкая, просто свинья, не умеющая говорить "спасибо". Она хочет на Украину? Да пусть едет, кто ее держит?» — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит Наргиз на предмет финансирования ВСУ. До этого певица поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским.