Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:11, 29 ноября 2023Культура

Пригожин назвал признавшуюся в спонсировании ВСУ певицу Наргиз «редкой тварью»

Иосиф Пригожин раскритиковал Наргиз Закирову за признания в спонсировании ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал узбекскую певицу, звезду шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирову «редкой тварью» после ее признания в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению продюсера, артистка является больным и неблагодарным человеком. «Если бы не [музыкальный продюсер] Максим Фадеев, мы бы с вами вообще ее не знали бы и не слышали бы. Все ее заявления — это не от большого ума. Ведет она себя, как животное», — возмутился Пригожин.

Он также подчеркнул, что жалеет о съемках в клипе певицы, куда его пригласил Фадеев. «Для кого? Для таких подонков, как она, которой Россия дала все, которой Первый канал все дал? Она просто тварь редкая, просто свинья, не умеющая говорить "спасибо". Она хочет на Украину? Да пусть едет, кто ее держит?» — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит Наргиз на предмет финансирования ВСУ. До этого певица поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разрушитель» Набиуллина и «мечтатель» Зеленский. Кого признали самыми влиятельными политиками Европы 2023 года?

      В Москве сорвали теракт на железнодорожной станции. Задержанный хотел взорвать цистерну

      В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

      Названы привычки россиян при просмотре видео

      СБУ задержала «тиктокера-рецидивиста» за съемку работы ПВО

      Израиль заявил о планах ликвидировать лидеров ХАМАС в Катаре

      В НАТО высказались о силе Российской армии

      Суд оштрафовал Чичваркина за нарушение закона об иноагентах

      Защита бывшего замминистра энергетики Владимира Милова обжаловала приговор

      Кендалл Дженнер попала на обложку Forbes третьей из семьи Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости