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11:51, 29 ноября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о возможном повторении «шторма века»

Климатолог Кокорин: «шторм века» в Крыму может повториться несколько раз
СюжетУраган в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Обрушившийся на Крым «шторм века» может повториться несколько раз до конца столетия. Об этом РИА Новости рассказал климатолог Алексей Кокорин.

По его словам, в результате глобального потепления опасные метеорологические явления происходят все чаще. Эти явления не «невиданные», они происходили и в XVIII, и в XIX веках, однако в настоящее время стали появляться чаще.

Кокорин напомнил, что по сравнению с XIX веком волны тепла стали происходить в мире в пять раз чаще, штормы стали появляться в два-три раза чаще. Если страны мира будут сокращать выбросы вредных веществ, частота опасных метеорологических явлений может остановиться на «приемлемом» уровне, но она все равно будет расти, указал климатолог.

Он также заявил, что учащение опасных природных явлений может привести к пересмотру планов строительства защитных сооружений. Если подобные стихийные бедствия будут повторяться слишком часто, их будет необходимо укрепить.

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Вечером 26 ноября мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — 9 метров. Сумма нанесенного ущерба Крыму превысила 1,3 миллиарда рублей. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал прошедший в Крыму шторм самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений.

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