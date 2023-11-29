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15:45, 29 ноября 2023Экономика

Саудовская Аравия захотела спасти экономику Ирана при одном условии

Bloomberg: Ирану предложили помощь в обмен на прекращение поддержки ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Власти Саудовской Аравии предложили Ирану помочь спасти его экономику, которая сильно пострадала от международных санкций, в обмен на прекращение поддержки палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение о более тесном экономическом сотрудничестве за счет наращивания инвестиций было озвучено в ходе деловых переговоров между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Ирана Эбрахимом Раиси во время саммита в Эр-Рияде, который состоялся в ноябре 2023 года. Представители саудовской делегации пытались уговорить иранских коллег поспособствовать скорейшему завершению войны между Израилем и ХАМАС, уточнили собеседники агентства.

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Власти Саудовской Аравии опасаются возможной эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и дальнейшего разрастания конфликта на весь регион. Попытки Эр-Рияда убедить Тегеран в необходимости активизации экономических связей во многом позволили предотвратить реализацию подобных рисков к настоящему времени. При этом говорить об успешности подобной политической сделки пока преждевременно, считают эксперты. Ситуация может измениться в случае затягивания военной операции Израиля по уничтожению военачальников ХАМАС в секторе Газа.

Ранее аналитики Центробанка Израиля оценили ущерб от войны с ХАМАС для экономики страны в 53 миллиарда долларов. В свою очередь, в местном Минфине заявили о ежедневном уроне в размере 270 миллионов долларов. На этом фоне глава израильского регулятора Амир Ярон допустил сохранение «финансовых последствий» войны в среднесрочной перспективе и призвал правительство проявить осторожность при разработке нового бюджета.

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      Анатолий Акулов
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