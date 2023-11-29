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08:56, 29 ноября 2023Экономика

В России назвали реальную стоимость хорошего отечественного вина

Президент «Абрау-Дюрсо»: хорошее российское вино стоит 350-400 рублей за бутылку

Фото: Unsplash

Бутылка хорошего тихого российского вина стоит как минимум 350-400 рублей за бутылку. Реальную стоимость качественного напитка назвал президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, его цитирует РИА Новости.

У игристого вина производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше, поэтому бутылка такого напитка должна стоить не менее 400-450 рублей, заявил представитель «Абрау-Дюрсо». По его словам, цена отечественного вина зависит от стоимости сырья: финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих. Так, например, 15 процентов стоимости напитка зависят от курса доллара и евро.

«Некоторые из комплектующих до сих пор полностью импортные, самый простой пример — пробка, это прямая валютная оплата. Потом этикетки, примерно на 50 процентов зависящие от валютного курса: краски, бумага и печатное оборудование также закупаются за рубежом. Стекло, правда, абсолютно рублевое, мюзле, колпаки, упаковка тоже», — пояснил Титов.

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17 ноября Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о трехкратном увеличении акцизов на вино. С 1 мая 2024 года ставка акциза на тихие напитки вырастет с 34 до 108 рублей, а на игристые — с 45 до 141 рубля за литр. Однако, по словам Титова, российских виноделов это подорожание не затронет: их потери должно компенсировать государство, и в результате отечественные производители останутся в плюсе.

В 2023 году самым популярным игристым вином у россиян стали напитки Santo Stefano. Второе место в числе самых востребованных у россиян напитков заняло шампанское марки «Абрау-Дюрсо», третье — «Дербентское». Также в первой пятерке оказались игристое вино под маркой Chateau Tamagne и «Левъ Голицынъ». Прежние лидеры, Martini и Mondoro, выбыли из подборки.

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      Вячеслав Агапов
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