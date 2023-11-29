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15:24, 29 ноября 2023Россия

В Госдуме предложили переименовать Финский залив из-за политики Финляндии

Депутат Госдумы Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский

Фото: Stringer / Reuters

В ответ на недружественную политику Финляндии в отношении России необходимо переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский. С таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Нилов, пишет РИА Новости.

По словам политика, вопрос о том, почему залив называется Финским, ему задают жители Санкт-Петербурга. «Есть предложение вернуть ему название Невский. 300 лет, ровно 300 лет [назад], в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, назвал этот залив Кронштадтским», — заявил он.

Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть с 30 ноября до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Пропускать через границу будут только грузовой транспорт. Однако прошения о предоставлении убежища все еще можно будет подать в портах и аэропортах.

В Кремле назвали усиление охраны российско-финляндской границы со стороны Хельсинки необоснованным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Финляндии никто не угрожает.

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      Константин Лысяков
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