Непогода в Крыму вызвала многочисленные обрушения на улицах

В Ялте зафиксировали разрушения подпорных стен из-за подтоплений

В Ялте после сильного дождя и вызванных им подтоплений разрушено множество подпорных стен, из-за чего оказался затруднен проезд по некоторым улицам. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

Она рассказала, что в Гурзуфе оказалась перекрыта Виноградная улица, поскольку там обрушилась стена. Кроме того, был зафиксирован нанос грунта с виноградника на Симферопольском шоссе в Массандре.

Также оказался подтоплен первый этаж детского сада в Васильевке, столовая и цокольный этаж в двух ялтинских школах, также получена информация о подтоплении дворов и подъездов.

В Крыму до 29 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и ветра до 25 метров в секунду. В Ялте к 11:00 выпало более 60 миллиметров осадков.

Вечером 26 ноября мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — 9 метров. Общий ущерб оценили в сумму более 1,3 миллиарда рублей. Всего на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

