Глава Крыма Аксенов: режим ЧС введен на территории 15 муниципальных образований

В Крыму расширили географию режима чрезвычайной ситуации (ЧС) — его ввели на территории 15 муниципальных образований. О расширении географии ЧС в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, режим ЧС теперь действует в городах Ялта, Алушта, Симферополь, Джанкой, Евпатория и Саки, а также в Советском, Красногвардейском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.

Кроме того, на территории трех районов введен режим «угроза ЧС». Среди них городской округ Судак, а также Первомайский и Бахчисарайский районы.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — 9 метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

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