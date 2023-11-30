Парламентарий из Шотландии сравнил инвазивных серых белок с движением ХАМАС

Член парламента в Шотландии сравнил агрессивных серых белок с палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет The National.

Шотландский парламентарий Джим Шеннон сделал неоднозначное заявление в ходе дебатов о защите аборигенного вида красных белок и контроле над популяцией инвазивного вида американских серых белок.

В организации Ards Red Squirrel Group много замечательных добровольцев, которые неустанно работают, чтобы защитить будущее красных белок в моем избирательном округе Стрэнгфорд, особенно на горе Стюарт. Организацию возглавляет команда рейнджеров Национального фонда Маунт-Стюарт, и они находятся в постоянном контакте с местными землевладельцами, чтобы следить за популяцией красных белок и истреблять всех серых, которые осмеливаются туда проникнуть. Действительно, проблема заключается в самом присутствии серых белок. Серые белки — это ХАМАС беличьего мира Джим Шеннон шотландский парламентарий

Комментарий прозвучал после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Высказывание вызвало негативную реакцию со стороны других членов парламента, в том числе представителя либерал-демократов по иностранным делам Лейлы Моран, которая имеет палестинское происхождение и потеряла родственника в секторе Газа.

«Есть время и место для того, чтобы говорить о невероятно сложном вопросе Израиля и сектора Газа, и есть дебаты о белках, не так ли? Если Джим Шеннон, с которым я часто общаюсь, хочет заняться вопросом привлечения ХАМАС к ответственности за их злодеяния, ему следует осторожнее относиться к подобным легкомысленным высказываниям», — сказала она.

Серые белки были завезены в Великобританию из Северной Америки в 1876 году. По оценкам Фонда дикой природы, сейчас в Британии обитают 2,5 миллиона этих зверей.

Ранее сообщалось, что кровожадная серая белка затерроризировала жителей небольшого городка Бакли в Великобритании. Она покусала 18 человек за двое суток и была поймана.