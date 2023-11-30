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20:13, 30 ноября 2023Россия

Частные клиники еще одного российского региона отказались от проведения абортов

Частные клиники Липецкой области отказались от проведения абортов
СюжетДетские пособия:

Фото: Satyrenko / Shutterstock / Fotodom

Частные клиники Липецкой области отказались от проведения процедуры абортов. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, соглашение об исключении процедуры прерывания беременности из перечня услуг коммерческих медорганизаций было подписано 30 ноября в региональном управлении здравоохранения. Теперь аборты будут проводить только государственные больницы Липецкой области.

Ранее зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что депутаты ведут работу над выведением абортов из списках частных клиник России. По ее словам, темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральных решений.

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За последние месяцы власти сразу нескольких российских регионов начали вводить меры против абортов. В одних субъектах стали наказывать за склонение к прерыванию беременности, а также вывели процедуру из списка услуг частных клиник. Другие активно обсуждают эти меры, несмотря на негативную реакцию общественности, врачей и демографов.

С инициативой также согласны не все депутаты Госдумы. Как заявил глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадма Башанкаев, на государственном уровне необходимо развивать перинатальные центры, увеличивать пособия и строить детские поликлиники и больницы.

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      Константин Лысяков
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