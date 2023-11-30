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11:46, 30 ноября 2023Культура

Филиппа Киркорова заметили с обручальным кольцом

Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова заметили с обручальным кольцом во время посещения премии «Золотой граммофон 2023». Об этом пишет KP.RU.

На вопрос журналиста, является ли кольцо обручальным, артист ответил положительно. «Да! А вы только опомнились?» — сказал исполнитель.

Ранее Киркоров рассказал, что находится в отношениях, которые делают его счастливым. По словам артиста, он стал настоящим домоседом.

В июле бывший диджей певца и его близкая подруга Катя Гусева рассказала, что Киркоров намерен в скором времени сыграть свадьбу. «Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза», — поделилась Катя.

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      Варвара Кошечкина
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