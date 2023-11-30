Глава UFC поставил Нурмагомедова в пример молодым американцам

Глава UFC Уайт поставил Нурмагомедова в пример молодым американцам

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поставил российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в пример молоым американцам. Он высказался на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

По его словам, команда спортсмена могла бы прямо сейчас захватить США. «Потому что наше молодое поколение — кучка ссыкунов. Некоторые из этих парней из России родились другими, иначе воспитаны, у них другой менталитет. А мы же становимся слабаками», — заявил Уайт.

19 ноября Уайт заявил, что Нурмагомедов решением уйти из UFC разбил ему сердце. «Я думаю, что Хабиб мог предложить гораздо больше и сделать гораздо больше», — отметил Уайт. .

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.