Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 30 ноября 2023Наука и техника

Летные испытания первого спутника системы «Сфера» завершили

«Сибирский спутник»: аппарат «Скиф-Д» системы «Сфера» завершил летные испытания

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Космический аппарат «Скиф-Д», который стал первым спутником системы «Сфера», завершил летные испытания. Об этом сообщается в газете компании «Решетнев» «Сибирский спутник», передает ТАСС.

«Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен», — пишет издание.

В материале отмечается, что за год работы спутника на орбите его оборудование получило летную квалификацию. Также были испытаны технологии управления «Скифом-Д» и доступа в интернет. На сеансах связи удалось достичь скорости передачи данных через спутник 6,5 мегабита в секунду.

Материалы по теме:
«Этот взрыв заметят во всем мире» Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
«Этот взрыв заметят во всем мире»Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
25 октября 2023
«Пошли, родная моя, пошли!» 60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
«Пошли, родная моя, пошли!»60 лет назад состоялся полет первой женщины-космонавта. Какие трудности перенесла Терешкова?
16 июня 2023

В октябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к серийному выпуску спутников, поскольку темпы выпуска космических аппаратов в России ниже, чем у мировых держав.

В том же месяце в «Роскосмосе» рассказали о заключении контракта на разработку и производство первых шести спутников системы «Сфера». Изготовление аппаратов планируют начать в 2024 году, а запуск намечен на 2026 и 2027 годы.

В сентябре стало известно, что «Решетнев» планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу в 1980-е жил в доме советской элиты. Каким он был соседом и как сейчас выглядит это здание?

      В Букингемском дворце попытаются выяснить виновника утечки о «тайных расистах»

      Забивший россиянку из-за ВИЧ военный получил десять лет колонии

      Ренату Литвинову сравнили в сети с новогодней елкой из-за наряда

      Семеро россиян получили сроки за создание террористического джамаата в колонии

      Летевший в Дубай самолет совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем

      В Британии предрекли победу России в конфликте с Украиной

      В США призвали Запад удвоить усилия по поддержке энергетики Украины

      К ОПЕК+ присоединится еще одна страна

      В Грузии задержали русского националиста Демушкина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости