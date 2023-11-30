Летные испытания первого спутника системы «Сфера» завершили

«Сибирский спутник»: аппарат «Скиф-Д» системы «Сфера» завершил летные испытания

Космический аппарат «Скиф-Д», который стал первым спутником системы «Сфера», завершил летные испытания. Об этом сообщается в газете компании «Решетнев» «Сибирский спутник», передает ТАСС.

«Этап орбитальной отработки экспериментальной системы связи "Скиф-Д" с одноименным космическим аппаратом, созданным в компании "Решетнев", закончен», — пишет издание.

В материале отмечается, что за год работы спутника на орбите его оборудование получило летную квалификацию. Также были испытаны технологии управления «Скифом-Д» и доступа в интернет. На сеансах связи удалось достичь скорости передачи данных через спутник 6,5 мегабита в секунду.

В октябре гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к серийному выпуску спутников, поскольку темпы выпуска космических аппаратов в России ниже, чем у мировых держав.

В том же месяце в «Роскосмосе» рассказали о заключении контракта на разработку и производство первых шести спутников системы «Сфера». Изготовление аппаратов планируют начать в 2024 году, а запуск намечен на 2026 и 2027 годы.

В сентябре стало известно, что «Решетнев» планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах.