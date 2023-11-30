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14:41, 30 ноября 2023Силовые структуры

Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Суд Москвы оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судья отклонил апелляционные жалобы фигурантов и оставил постановление Замоскворецкого районного суда Москвы без изменений.

Беркович и Петрийчук останутся под стражей до 10 января. Сторона защиты заявила, что после продления ареста следствие почти не проводило с ними работы.

20 ноября артисты, режиссеры и другие деятели культуры попросили уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову вмешаться в дело режиссера и драматурга, чтобы изменить им меру пресечения. Письмо подписали 23 человека.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая. Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.

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      Илона Палей
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