Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Суд Москвы оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судья отклонил апелляционные жалобы фигурантов и оставил постановление Замоскворецкого районного суда Москвы без изменений.

Беркович и Петрийчук останутся под стражей до 10 января. Сторона защиты заявила, что после продления ареста следствие почти не проводило с ними работы.

20 ноября артисты, режиссеры и другие деятели культуры попросили уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову вмешаться в дело режиссера и драматурга, чтобы изменить им меру пресечения. Письмо подписали 23 человека.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая. Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.