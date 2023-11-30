Названы условия падения цен на некоторые продукты к Новому году

Экономист Холод допустил падение цен на рыбу к Новому году

Цены на горбушу могут незначительно упасть к Новому году из-за большого прихода рыбы. Также могут снизиться или стабилизироваться цены на некоторые овощи и фрукты при условии изменения логистики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

«Цены на фрукты и овощи могут стабилизироваться или немного снизиться в случае изменения логистики на более ближнюю. Сейчас произошел переход на импорт из дальнего зарубежья, а там валюта прыгает, в принципе логистика дороже, — объяснил Холод. — Икра подешевела, потому что ее много заготовили: был хороший приход рыбы. Может подешеветь и сама рыба, но это горбуша. Она редко идет на новогодний стол. Кроме того, сама по себе она недорогая, если подешевеет на 10 процентов, это будет не очень заметно для покупателя».

Экономист считает, что ожидать снижения цен в других товарных группах не стоит. Даже без учета инфляции новогодний спрос всегда ажиотажный, люди в большей степени готовы покупать по любым ценам, многие специально откладывают деньги на праздничный стол.

«Дорожает обычно праздничный набор, все, что пользуется спросом. Это мясо, курица, майонез, конфеты, шампанское, если его заготовили не слишком много, и так далее. Подорожание зависит от реального спроса. Если спрос будет ниже, чем планируют торговцы, локально цены могут упасть, выше — подняться. Еще в предновогодние праздники много желтых ценников, но это связано с политикой конкретного магазина: может, кому-то надо закрыть кредиты, нужна денежная масса. Существует миллион причин для роста и падения цен», — заключил Холод.

Ранее сообщалось, что в октябре стоимость килограмма красной икры в России снизилась до минимума с начала 2023 года. К середине осени икра подешевела до 6060 рублей — это минимальная цена с декабря 2022-го (5,94 тысячи рублей).