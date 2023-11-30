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12:30, 30 ноября 2023Россия

Песков рассказал о глубоком характере бесед Путина и Киссинджера

Песков рассказал о глубоком характере разговоров Путина и Киссинджера

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Разговоры президента России Владимира Путина и бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера, ушедшего из жизни в возрасте 100 лет, носили очень глубокий характер, они касались как текущих международных отношений, так и видения будущего. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 30 ноября, ТАСС.

«Президент Путин всегда ценил мудрость, политическую зрелось, феноменальный дипломатический талант Генри Киссинджера», — сказал Песков.

Ранее свои соболезнования выразил сам Владимир Путин. Он назвал Киссинджера выдающимся и мудрым дипломатом, который многие десятилетия пользовался заслуженным авторитетом.

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      Игорь Дмитров
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