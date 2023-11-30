Король Карл III оказался «тайным расистом». Письма монарха по ошибке попали в прессу и стали главным скандалом Британии

Журналист Скоби: Карл III вел переписку о расистских высказываниях своей семьи

«Тайные расисты» в королевской семье вновь стали главным скандалом в Великобритании. В новой книге журналиста Омида Скоби, лично знакомого с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, упоминается, что король Карл III вел переписку по поводу расистских высказываний, которые допускали его родственники. При этом нидерландское издание книги по ошибке упоминало имена особ, о которых шла речь. Теперь в Букингемском дворце ищут виновников утечки, а крамольную книгу изымают из продажи.

В 2021 году Гарри и Меган рассказали о «тайных расистах» в королевской семье, но утаили их имена

В марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали первое телеинтервью после переезда в Соединенные Штаты. Они признались, что некоторые родственники Гарри показали себя не с лучшей стороны. «Когда я ждала ребенка, были разговоры и озабоченность по поводу его цвета кожи», — рассказала Меган Маркл.

Кто-то из членов королевской семьи всерьез опасался, что будущий принц или принцесса пойдет в свою бабушку — чернокожую американку

Во время интервью Гарри тут же добавил, что ни за что не расскажет, кто именно задавал такие вопросы. «Думаю, это причинит огромный вред их репутации», — согласилась Меган. Сразу после интервью они уточнили, что обвинения не касаются королевы Елизаветы II и ее мужа.

Гарри и Меган сдержали свое слово и сохранили имя «тайного расиста» в секрете. Ни в документальном сериале, вышедшем на Netflix в 2022 году, ни в автобиографии Гарри, вышедшей в январе 2023 года, не говорилось, на кого они намекали.

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри Фото: Harpo Productions / Joe Pugliese via Getty Images

Таблоиды и эксперты подозревали, что «тайными расистами» были король Карл III и принцесса Анна

Таблоиды и эксперты обсуждали несколько вариантов. Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл предположила, что речь шла о принцессе Анне — сестре короля Карла III. По ее мнению, Анна всегда была против Меган и считала, что из-за своего происхождения и характера она не сможет исполнять обязанности старшего члена королевской семьи.

Автор книги «Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» Кристофер Андерсон утверждал, что «тайным расистом» был сам Карл III. По его сведениям, оскорбительный разговор произошел сразу после помолвки Гарри и Меган в ноябре 2017 года.

«Интересно, как будут выглядеть их дети?» — якобы полюбопытствовал Карл. «Совершенно великолепно, в этом я уверена», — ответила Камилла. «Я имею в виду, какой у их детей будет цвет кожи», — объяснил Карл

Представители Карла III сочли необходимым опровергнуть эту версию. «Это выдумка, не заслуживающая дальнейших комментариев», — говорилось в заявлении Кларенс-Хауса, сделанном после публикации книги Кристофера Андерсона.

Король Карл III Фото: IMAGO / Paul Marriott / Globallookpress.com

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались говорить о расизме и поставили слова Гарри и Меган под сомнение

Букингемскому дворцу понадобилось несколько дней, чтобы прокомментировать интервью Гарри и Меган. «Вся семья была опечалена после того, как в полной мере узнала, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган, — говорилось в официальном заявлении. — Затронутые проблемы, особенно связанные с расой, вызывают озабоченность». При этом особо отмечалось, что воспоминания Гарри и Меган не являются истиной в последней инстанции. Слова, которые они сочли оскорбительными, другим участникам разговора могли запомниться иначе.

«Наша семья вообще не расистская», — заявил тогда старший брат Гарри, принц Уильям. За кулисами, как утверждается в книге Омида Скоби, его реакция была еще агрессивнее

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон отказались обсуждать эту тему с Гарри и Меган, несмотря на просьбу короля. Более того, Кейт Миддлтон настояла, чтобы в официальное заявление дворца включили фразу про «различающиеся воспоминания», которая ставит слова Гарри и Меган под сомнение.

Дворец сознательно медлил с публикацией заявления, пишет Скоби. По его словам, придворные ждали результатов социологических опросов. Если бы выяснилось, что симпатии британцев на стороне Гарри и Меган, в нем написали бы совсем другое. Но в итоге оказалось не так: в опросах королевская семья побеждала с перевесом в 14 процентов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Hannah Mckay / WPA Pool / Getty Images

Король Карл III пытался помириться с Меган и переписывался с ней о расистских высказываниях

В новой книге Омид Скоби утверждает, что после интервью король Карл III написал Меган Маркл. Он сожалел, что Гарри и Меган решили публично рассказать о «тайных расистах» в королевской семье. Ему хотелось объяснить, что высказывания, которые ее оскорбили, не были злонамеренными и не выдавали предрассудки, которые якобы таят его родственники.

Хотя в письмах Карла и Меган упоминались имена членов королевской семьи, которые допускали эти высказывания, в книге их нет

Скоби пишет, что «тайных расистов» было двое, и он знает их имена, однако британское законодательство не позволяет их обнародовать.

Тон переписки Карла и Меган, по утверждению Скоби, был уважительным и серьезным. Обе стороны убедились в том, что их мнения услышаны, и сохранили хорошие отношения. Конфликт если и не улажен до конца, то определенно остался позади. Если верить книге, именно поэтому Гарри и Меган не касались его в своих новых публикациях.

Меган Маркл Фото: Bryan Bedder / Getty Images for Project Healthy Minds

В нидерландском издании книги Омида Скоби «тайными расистами» названы Карл III и Кейт Миддлтон

Несмотря на исключительную осторожность, которую проявил Омид Скоби, скандала избежать не удалось. Имена «тайных расистов», которые отсутствуют в английском издании книги, обнаружились в ее нидерландском издании.

По утверждению британского журналиста Пирса Моргана, там сказано, что Гарри и Меган имели в виду короля Карла III и Кейт Миддлтон

Издательство заявило BBC News, что при переводе рукописи на нидерландский язык была допущена ошибка. В комментарии Washington Post издательство добавило, что нидерландское издание временно изъято из продажи. Исправленная версия книги появится на прилавках восьмого декабря.

В интервью нидерландскому телешоу RTL Boulevard автор книги Омид Скоби заявил, что не упоминал имен даже в рукописи. «Ни в одной версии, вышедшей из-под моего пера, не было имен, — утверждает он. — К сожалению, я не говорю по-голландски, и не видел этого издания своими глазами, но если в переводе были ошибки, то издательство наверняка с этим разберется».

Омид Скоби Фото: Web Summit / Wikimedia Commons

Имена «тайных расистов» стали скандалом, во дворце лихорадочно ищут источник утечки

Публикация имен стала главным скандалом дня в британских таблоидах. Daily Mirror и Daily Mail вышли с заголовками «Книга назвала "королевского расиста"» и «Назван второй "королевский расист"» на главных страницах. Фразы «кто королевский расист» и «кто из королевской семьи спрашивал о цвете кожи» вошли в список самых частых поисковых запросов в Великобритании.

По утверждению источников Daily Mail в Букингемском дворце, придворные лихорадочно ищут источник утечки. Еще один источник издания предположил, что Скоби узнал о них либо от принца Гарри и Меган Маркл, либо от их людей. «Эти письма под замком, и в кругах, связанных с королем, с их содержанием никого не знакомили», — заявил он.

Скоби не раскрыл свои источники, но заметил, что несколько сотрудников дворца могли знакомиться с содержанием писем по мере их отправки и получения. Один из них позднее был уволен и мог затаить обиду

О существовании переписки Карла и Меган Маркл было известно еще до книги Омида Скоби. В частности, в апреле 2023 года о ней писало издание The Telegraph. Публикация, несмотря на полное отсутствие подробностей, вызвала переполох в Букингемском дворце. В книге утверждается, что ее сочли «предупредительным выстрелом», свидетельствующим, что кто-то намерен посеять смуту перед коронацией короля.