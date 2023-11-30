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10:49, 30 ноября 2023Мир

События на Ближнем Востоке назвали «стрельбой себе в ногу» со стороны Запада

МИД: события на Ближнем Востоке стали «стрельбой себе в ногу» со стороны Запада

Фото: Mohammed Salem / Reuters

События на Ближнем Востоке стали «стрельбой себе в ногу» со стороны Запада. Так назвал происходящее замглавы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«То, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, — это фактически является проявлением непродуманной тактики, стрельбы себе в ногу со стороны западных стран», — сказал он.

По его словам, такой подход еще больше отталкивает от них другие государства.

Ранее Россия захотела расширить мандат миротворцев ООН на Ближнем Востоке. Подобное решение могло бы стать одним из вариантов реализации положений ближневосточной резолюции Совета Безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

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      Виктория Кондратьева
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