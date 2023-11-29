Россия захотела расширить мандат миротворцев ООН на Ближнем Востоке

Небензя: Россия предложила расширить мандат миротворцев ООН на Ближнем Востоке

Россия настаивает на расширении мандата миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) на Ближнем Востоке. Такое предложение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его мнению, подобное решение могло бы стать одним из вариантов реализации положений ближневосточной резолюции Совета Безопасности ООН. Миротворцы могли бы контролировать соблюдение перемирия в регионе.

Небензя утверждает, что эта миссия предполагает использование более 200 военных наблюдателей, однако число может быть и увеличено. В заключение постпред потребовал от генерального секретаря ООН проработать предложение российской стороны либо предложить альтернативное.

Ранее в ноябре отмечалось, что Россия надеется на заключенное Израилем соглашение с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении части заложников. В тот момент Небензя счел, что это важный шаг к деэскалации конфликта в секторе Газа.

В то же время постоянный представитель России при ООН заявил, что США готовят боевиков в Сирии и пытаются организовывать диверсии против местного правительства. По словам Небензи, США и западные союзники под предлогом борьбы с терроризмом незаконно пребывают в Сирии с 2014 года, играя дестабилизирующую роль в регионе.